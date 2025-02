Vai ter moicano? Vídeo dá pistas do penteado de Neymar para reestreia no Santos

É impossível pensar em Neymar no Santos sem instantaneamente vir à mente lembranças de um moicano. A versão ‘adulto Ney’, porém, não contará com o penteado dos velhos tempos tampouco suas variantes para reestreia na Vila Belmiro, após quase 12 anos. O que não quer dizer que o astro não deu “um tapa” no visual às vésperas do duelo contra o Botafogo-SP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da preparação para reestreia, o visual também serve como recepção à nova fase na vida do astro. Não só no âmbito esportivo, com regresso ao Santos, mas por hoje também se tratar do aniversário de 33 anos do craque.