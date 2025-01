Quadra do ginásio Aécio de Borba é usada como estacionamento em noite de jogo no PV

O uso implica risco de dano para o piso da quadra. A Rádio O POVO CBN flagrou a cena logo após o fim do jogo. Procurada, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) informou que está apurando o corrido. A matéria será atualizada tão logo a pasta se pronunciar sobre o episódio.

A quadra do ginásio Aécio de Borba, no Benfica, em Fortaleza, foi usada como estacionamento durante a partida entre Fortaleza e Maracanã pelo Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas (PV), localizado ao lado, na noite desta quinta-feira, 30.

Neste início de temporada, o Presidente Vargas tem sido utilizado por Ceará e Fortaleza enquanto a Arena Castelão não é liberada. A previsão é de que o Gigante da Boa Vista, que passa por melhorias no gramado, retome sua agenda no próximo dia 8 de fevereiro, sediando o primeiro Clássico-Rei de 2025, válido pelo Estadual.

Em janeiro, a praça esportiva localizada no Benfica foi palco de três partidas do Ceará e três do Fortaleza. Neste fim de semana, dias 1º e 2 de fevereiro, os dois clubes vão utilizar o PV. O Tricolor encara o Floresta neste sábado, às 16h30min, enquanto o Alvinegro enfrenta o Barbalha no domingo, às 17 horas.

Mauro Carmélio lamenta brigas nos estádios e diz que FCF acionou Tribunal

Após os episódios de violência nas arquibancadas entre as torcidas nos jogos Horizonte x Fortaleza e Ferroviário x Ceará, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, concedeu entrevista exclusiva à Rádio O POVO CBN na noite desta quinta-feira, 30, lamentou os casos e disse que pediu providências ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TDJF-CE), que suspendeu organizadas do Leão e do Vovô.

"Vejo com muita tristeza. Vejo o torcedor na arquibancada vibrando, apaixonado pelo seu clube, e é muito triste que torcedor das mesmas cores, da mesma camisa... É muito difícil a gente ver, mas hoje está acontecendo isso no futebol brasileiro. Os torcedores estão sendo torcedores de torcidas organizadas", criticou o mandatário da entidade, antes do duelo Fortaleza x Maracanã, no PV.