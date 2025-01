Torcidas organizadas do Ceará são suspensas pelo TJDF; veja detalhes da decisão

Principais torcidas organizadas do Ceará, Cearamor (TOC) e Movimento Força Independente (MOFI) estão proibidas de comparecer aos jogos do Vovô nas competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF), seja como mandante ou visitante, até o dia 5 de fevereiro.

A decisão foi protocolada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Ceará (TJDF-CE), por meio do presidente Dr. Luciano Furtado, após conflito entre membros das organizadas durante o jogo contra o Ferroviário, no último domingo, 26.