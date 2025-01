Copinha: quem são os maiores campeões da Copa São Paulo de Futebol Jr.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, teve sua estreia em 2 de janeiro de 2025, com a final programada para 25 de janeiro / Crédito: Divulgação/ Agência Paulistão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, 22 equipes já foram campeãs dessa competição, que reúne as principais categorias de base do país. O maior vencedor é o Corinthians, que, além de ser o atual campeão, já levantou a taça 11 vezes. As finais costumam ser realizadas no dia 25 de janeiro, data em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo.

Anualmente, a Copinha serve como o principal palco para jogadores que almejam uma vaga no futebol profissional. Podem disputar o torneio atletas com idade entre 15 e 21 anos. Copa São Paulo de Futebol Júnior: lista de todos os campeões da Copainha Além do Corinthians, que lidera o ranking com ampla vantagem, as equipes que mais vezes conquistaram o torneio são Fluminense e Internacional, com cinco títulos cada. O destaque corintiano se consolidou nos últimos 20 anos: desde 2004, o clube soma sete conquistas, superando o número de títulos das equipes gaúcha e carioca.