Copinha: veja jogadores dos times cearenses para ficar de olho

Confira jogadores de cada um dos times cearenses que podem se destacar na Copinha. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará, Renan Rocha / Fortaleza EC, Lenilson Santos/Ferroviário, Ronaldo Oliveira / Floresta EC e Reprodução/Instagram Arthur Frutuoso

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, começa nesta quinta-feira, 2, e entre os 128 times, divididos em 32 grupos, estão os cearenses Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza e Tirol. As equipes irão disputar classificações nas sedes que ficam na Mooca (São Paulo capital), Osasco, Votuporanga, Santana do Parnaíba e Araraquara, respectivamente, e o Esportes O POVO listou alguns jogadores de cada um dos times que você deve ficar de olho. + Guia da Copinha 2025: datas, horários e onde assistir aos jogos dos times cearenses

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará Zagueiro com a maior minutagem entre todos os jogadores do Ceará, Vini Uchella disputou a Copinha de 2024 com apenas 17 anos na sombra de uma excelente dupla formada por Jonatan e Boateng e poderá ser utilizado nesta edição do certame.

Junto a ele, quem também pode surpreender nesta edição é o lateral e volante Zé Neto. O versátil atleta foi relacionado como ponta para a Copinha e atua bem em construção de jogadas, além de ter um bom posicionamento em campo. A mudança para a ponta se deu pelo porte físico, que pode vir a ser um ponto a se observar, e a boa participação ofensiva. Fechando o trio de apostas do Alvinegro, Melk, o camisa 10 do Ceará, também pode se destacar na competição e é listado como habilidoso nos principais materiais sobre a competição. Com 18 anos, ele deve ser titular absoluto no torneio por poder ser utilizado como meia e como ponta, além de possuir bom drible e finalização. Fortaleza No lado do Fortaleza, as apostas para a Copinha estão principalmente em dois volantes: Fabrício Dias e Bruninho. O primeiro citado é atual capitão do time e deverá ser bastante utilizado para ser analisado pela comissão técnica do clube, que cada vez mais tem promovido a integração de jogadores na base no time principal durante a temporada.

Já Bruninho pode ser usado quando Léo Porto precisar de um volante armador clássico. Ele possui boa visão de jogo, típico de clássicos camisas 8, e tem boa presença no ataque. Um nome já conhecido que também poderá ser observado no Tricolor do Pici é Kauê Canela. O atleta chegou ao Fortaleza depois de uma ótima atuação na Copinha pelo Novorizontino. Ele se destacou em duelos contra o Flamengo na temporada, quando fez um hat-trick na vitória por 3 a 0, no dia 26 de junho, e marcou no triunfo simples por 1 a 0, no dia 29 de agosto. Kauê também anotou um hat-trick contra o Atlético-MG, além de ter balançado as redes em todas as partidas pelo brasileirão Sub-20 e no Clássico-Rei da final do Cearense.