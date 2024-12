Atlético terá Leonardo Silva no comando do Galinho na Copinha de 2025

Nesta terça-feira (17), o Atlético-MG definiu os jogadores que disputarão a Copa São Paulo, a maior competição de base do Brasil. O técnico da equipe será Leonardo Silva, ídolo do clube mineiro. Com um calendário cheio em 2025, o time iniciará o estadual com a equipe sub-20.

Na Copinha, a média de idade do elenco ficará entre 16 e 19 anos. A equipe contará com quatro goleiros, quatro defensores, cinco laterais (direitos e esquerdos), oito meio-campistas e nove atacantes. A estreia será no dia 3 de janeiro contra o Guarani. O grupo de jogadores terá atletas entre 16 e 19 anos, no limite de 20 anos para disputar a competição.