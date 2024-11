Copinha 2025: veja tudo sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a Copinha, já foram definidos; confira as novidades da próxima edição do torneio Crédito: Divulgação/ Copinha

Principal torneio das categorias de base no Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Copinha, chega à sua 55ª edição. Um total de 128 equipes disputará a edição de 2025, que será dividida em 32 grupos e terá início no dia 2 de janeiro. Atlético-MG: STJD marca julgamento por episódios na final da Copa do Brasil; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), os grupos do torneio foram definidos na última segunda-feira, 25. A grande novidade para 2025 é o retorno da final ao estádio do Pacaembu, palco tradicional que sediou a última decisão em 2020.

A final ocorrerá, como de costume, no dia 25 de janeiro, data em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo. O clube com mais títulos conquistados nessa data e atual campeão é o Corinthians, com 11 troféus. Copinha 2025: formato do torneio Organizada desde 1969, a Copinha seguirá o modelo tradicional adotado nos últimos anos. Com 128 equipes divididas em 32 grupos, os times presentes em cada chave se enfrentarão, e os dois melhores colocados se classificarão para a segunda fase, que seguirá no formato mata-mata. Após a fase de grupos, todos os confrontos do mata-mata serão decididos em jogo único, incluindo a grande final no estádio do Pacaembu.

Copinha 2025: onde assistir ao vivo aos jogos Em 2025, diversos meios de comunicação serão responsáveis pela transmissão da Copinha, tornando o torneio multiplataforma: Globo (TV aberta)

Sportv (TV fechada)

CazéTV (YouTube)

Futebol Paulista (YouTube) Botafogo vence"final antecipada" contra o Palmeiras e põe mão na taça; SAIBA MAIS

Copinha 2025: lista com todos os campeões O Corinthians é o maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além de ter conquistado o primeiro título do torneio, o clube venceu a última edição, em 2024, chegando ao seu 11º título.

Confira a lista completa de campeões da Copinha ao longo de suas 54 edições: 11 títulos

Corinthians – 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024; 5 títulos

Fluminense – 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989;

Internacional – 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020; 4 títulos

Flamengo – 1990, 2011, 2016 e 2018;

São Paulo – 1993, 2000, 2010 e 2019; 3 títulos

Atlético-MG – 1975, 1976 e 1983;

Santos – 1984, 2013 e 2014; 2 títulos

Nacional de São Paulo – 1972 e 1988;

Palmeiras – 2022 e 2023;

Portuguesa – 1991 e 2002; 1 título

América-MG – 1996;

América-SP – 2006;

Cruzeiro – 2007;

Figueirense – 2008;

Guarani – 1994;

Juventus-SP – 1985;

Marília – 1979;

Paulista – 1997;

Roma-SP – 2001;

Santo André – 2003;

Vasco da Gama – 1992. Copinha 2025: últimos artilheiros A Copinha é um dos principais palcos para jovens jogadores que buscam projeção no futebol nacional. No entanto, ser artilheiro do torneio não garante uma carreira consolidada no profissional, pois muitos destaques da competição não conseguem manter o mesmo desempenho nos clubes principais. Confira os artilheiros das últimas edições da Copinha: