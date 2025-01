Goleiro do Corinthians na Copinha fala sobre experiências com referências do profissional

2025 começou e com ele se aproxima o início da Copinha. O torneio que reúne grandes promessas do futebol brasileiro traz realidades diferentes de quem busca um lugar ao sol. No Corinthians, tem gente que vai para a competição e que já teve a oportunidade de ganhar conselhos de quem brilha com a camisa do Timão.

O goleiro Kauê, que deve ser o titular na meta alvinegra, teve a oportunidade de treinar com Hugo Souza. O jogador destacou a união que há entre os atletas da posição e relatou a partilha que há sobre as partidas.