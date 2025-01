Mesmo com erro da arbitragem, Botafogo vira diante do Fast e vence na estreia pela Copinha

Alvinegro marca com João Pedro, mas juiz não confirma gol que passou da linha, no entanto, vence com gols de Kaíque Ferreira e Zappelini / Crédito: Jogada 10

O Botafogo estreou na Copinha São Paulo de Juniores nesta quinta-feira (02) e derrotou o Fast Clube, de virada, por 2 a 1. Porém, o time amazonense abriu o marcador na etapa inicial com gol marcado por Naimerson, em cobrança de pênalti aos 5 minutos. Desse modo, o Alvinegro partiu para o ataque e virou com gols Kaíque Ferreira e Zappelini ambos no segundo tempo. No primeiro gol, Kaíque aproveitou a jogada de Zappelini e chutou sem chances para o goleiro adversário. No segundo, a situação se inverteu: Zappelini recebeu de seu companheiro e, com uma bela finalização, garantiu os primeiros pontos para o Botafogo, que está no Grupo 1 e ainda enfrentará Floresta-CE e Votuporanguense-SP.

LEIA MAIS: Com saída confirmada do Botafogo, Artur Jorge esconde seu futuro