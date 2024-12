Vini Júnior supera Rodri e é eleito o melhor jogador do mundo

Vinícius Júnior levou para casa o prêmio de Melhor Jogador Masculino da FIFA deste ano / Crédito: Reprodução/ Mohamed Farag-FIFA/FIFA

Após muitas controvérsias em relação à premiação da Bola de Ouro — que premiou Rodri, o The Best, evento organizado pela Fifa, deu a Vinicius Júnior o posto de melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024. Fifa The Best 2024: quem ganhou? VEJA lista completa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com apenas 24 anos, Vini Jr. se estabeleceu como um dos melhores jogadores do futebol mundial, o que lhe rendeu uma indicação ao prêmio masculino na cerimônia do The Best 2024. A estrela do Real Madrid e da seleção brasileira foi crucial na conquista da 15ª Champions League do clube espanhol, marcando um dos gols na final contra o Borussia Dortmund.

A premiação de melhor jogador foi anunciada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, que chegou a parabenizar o craque brasileiro com um "Parabéns". O prêmio é concedido ao melhor jogador masculino do mundo que esteve em campo entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. The Best: premiação dá a Vini Jr. uma prateleira que já era dele O brasileiro foi fundamental na campanha repleta de troféus do Real Madrid na temporada 2023/24. Ele teve influência significativa na 36ª conquista do Campeonato Espanhol, liderando o time com determinação e classe. Na temporada passada, o atacante registrou 15 gols e seis assistências na La Liga, além de um hat-trick contra os rivais do Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

Mundial de Clubes 2025 promete ser marco histórico no futebol, diz Infantino; SAIBA MAIS Vini Jr. também marcou o segundo gol na final da Champions League contra o Borussia Dortmund, sendo posteriormente eleito o Jogador da Temporada da competição. A contribuição de Vinícius para o 15º título continental da equipe foi impressionante: 11 gols em 10 partidas. Esse foi o seu segundo título de Champions League antes de completar 24 anos, elevando o número total de conquistas em sua carreira para 12. Seu 13º título veio apenas um mês após seu aniversário de 24 anos, com a vitória na Supercopa da Uefa.

Para Vinícius, essa distinção vai muito além de um prêmio de consolação. Ela coroa uma temporada em que ele foi peça-chave no sucesso do Real Madrid. Se a Bola de Ouro lhe escapou, o prêmio The Best reafirma seu status como um dos melhores jogadores do planeta. Vini Jr.: frustração com a Bola de Ouro e boicote A Fifa introduziu o prêmio The Best em 2017, após encerrar sua parceria com a France Football, organizadora da Bola de Ouro, em 2016. O triunfo de Rodri na Bola de Ouro, superando Vinícius Júnior, do Real Madrid, gerou frustração no clube espanhol e levou ao boicote da cerimônia em Paris.