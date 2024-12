Fifa The Best 2024: quem ganhou? Veja lista completa

O The Best é um evento organizado pela Fifa desde 2018, após a organização se romper com a France Football / Crédito: Divulgação / Fifa

Aconteceu nesta terça-feira, dia 17, a premiação do The Best 2024, evento organizado pela Fifa. Nele, os principais atletas foram premiados graças às suas performances durante a temporada 2023/24. Roubo na Bola de Ouro? RELEMBRE os momentos em que a premiação foi dita injusta

Foi a primeira vez que um brasileiro recebeu uma premiação com seu próprio nome. O Prêmio Marta surgiu como a versão feminina do Puskás, no qual o gol mais bonito do ano é reconhecido. Curiosamente, Marta foi a primeira vencedora do prêmio que leva seu nome.