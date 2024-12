Ednaldo Rodrigues se reúne com presidente da Fifa em Miami

Eles debateram sobre uma série de projetos da Fifa no Brasil, além da organização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Após o encontro, Ednaldo Rodrigues participou de um jantar para celebrar o sorteio dos grupos do primeiro Mundial de Clubes da Fifa. O presidente da CBF estará presente também na cerimônia do sorteio, que será realizada nesta quinta-feira (5).

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se reuniram nesta quarta-feira (4) no escritório da Fifa em Miami, nos Estados Unidos. O encontro, aliás, contou também com a participação do secretário-geral da entidade máxima do futebol, Mattias Grafström.

O Brasil é o país com mais representantes (quatro) na primeira edição da Copa do Mundo dos Clubes, torneio quadrienal criado pela Fifa. Assim, os representantes são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, afinal, são os últimos quatro vencedores da Libertadores. Com 32 clubes, a competição será disputada nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Assim, Gianni Infantino e Mattias Grafström elogiaram a força do futebol brasileiro no cenário internacional.

Copa de 2027

Aliás, a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil também foi debatida no encontro. Em maio, o Brasil foi escolhido por 119 votos para sediar o evento na eleição promovida no 74ª Congresso da Fifa. Foi a primeira vez que a Fifa realizou uma eleição com todas as Federações Nacionais para a escolha do país-sede de um Mundial

Ednaldo Rodrigues e Gianni Infantino trataram ainda da iniciativa da Fifa de promover o desenvolvimento do futebol para deficientes, o que foi discutido na terça-feira (3) em outra reunião da Fifa. Inclusive, Ednaldo participou por videoconferência. Dessa forma, a CBF se pôs à disposição da Fifa para ajudar no projeto, o que só reforça os compromissos assumidos pelo presidente da CBF de usar a força da entidade e do futebol brasileiro para valorizar a inclusão de grupos à margem da sociedade.

Incluive, sesde o início de sua gestão na CBF, em 2022, Ednaldo Rodrigues assumiu esse compromisso. Assim, as oportunidades a pessoas com deficiência já são uma prática na atual gestão da CBF, com apoio incondicional a seleções de futsal de nanismo e de Down.