Vini Jr. decide, Real bate Dortmund e é campeão da Champions pela 15ª vez

Com gols de Carvajal e do atacante brasileiro, Real Madrid vence por 2 a 0 e ergue o troféu pela décima quinta vez, de forma invicta

Na temporada, Vini Jr.e cia conquistaram também os títulos da Supercopa da Espanha e do Campeonato Espanhol. Sob a batuta de Carlo Ancelotti, o time teve 55 jogos, com 41 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas. Além disso, venceu a Champions após eliminar RB Leipzig, Manchester City, Bayern de Munique e coroar a campanha sobre o adversário aurinegro.

A defesa merengue teve um verdadeiro apagão. Dessa forma, Hummels deu um eficiente passe para Adeyemi, que ficou na cara do gol. O atacante driblou Courtois, entretanto adiantou demais e ficou sem ângulo para estufar a rede. Minutos depois, Füllkrug apareceu livre e em condições de finalizar, porém acertou a trave do arqueiro merengue. No rebote, o camisa 14 tentou uma cavadinha, mas sem direção.

Antes do apito inicial, coube ao astro Lenny Kravitz fazer o show de abertura da final da Champions League em Wembley. Logo no primeiro minuto de jogo, alguns espectadores invadiram o gramado e interromperam a partida, em uma grande falha da segurança, que não conteve o acesso ao campo.

Paredão merengue

Do lado da equipe espanhola, Vini Jr. tentou entrar em profundidade e fez o cruzamento rasteiro, mas parou na defesa do Dortmund. Logo em seguida, Adeyemi bateu cruzado, mas parou no arqueiro belga, que defendeu em dois tempos. Aos 40, Sabitzer arriscou o chute de fora da área, obrigando o Courtois a fazer boa defesa.

Amarelo para Vini Jr.

Antes de mais uma brilhante defesa do goleiro belga, Vini Jr. se envolveu em um lance polêmico. Após o goleiro Kobel receber um passe, o atacante brasileiro tentou alcançar a bola, mas acertou o corpo do adversário. O árbitro Slavko Vinčić assinalou falta na jogada e deu amarelo para o camisa 7.

Kobel espalma

Na volta do intervalo, foi o Real Madrid que por pouco não abriu o placar. Toni Kross acertou o ângulo esquerdo após cobrança de falta, mas parou em ótima defesa do goleiro do Borussia, que espalmou para escanteio. Na sequência, o meio-campista foi para a cobrança e colocou a bola na cabeça de Carvajal, que mandou por cima.

Belga gigante

Em mais uma boa chegada do Dortmund, Adeyemi cruzou na área para Füllkrug. O camisa 14 cabeceou para mais uma grande defesa de Courtois. Do outro lado, o Real não conseguia quebrar as linhas do adversário e apostava na velocidade pela ponta. Vini Jr. e Rodrygo buscaram jogadas em profundidade, mas não acertaram os cruzamentos devido à defesa bem postada.

Herói experiente

Pelo lado esquerdo, Vini Jr. deu uma linda caneta em Ryerson e partiu para cima de Emre Can, que cortou para a linha de fundo. Toni Kross cobra escanteio na cabeça de Carvajal que abre o placar para o Real em Wembley. Outra vez o camisa 7 arma pela esquerda e encontra Rodrygo. Assim, o brasileiro rolou para Bellingham, que mandou para fora.

Pressão espanhola

Após abrir o placar, o Real Madrid enfileirou chances, mas parou em Kobel. Nesse sentido, Toni Kross cobrou falta, porém o arqueiro espalmou para fora. Em seguida, Camavinga arriscou de fora da área, mas o arqueiro aurinegro salvou novamente.