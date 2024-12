The Best: Carlo Ancelotti e Emma Hayes levam como melhores técnicos

Carlo Ancelotti é o melhor técnico do ano em premiação da Fifa, o The Best. A confirmação ocorreu nesta terça-feira (17/12), em cerimônia em Doha, no Qatar, onde acontece o Mundial de Clubes 2024. O técnico do Real Madrid, que disputa a decisão do Mundial com o Pachuca nesta quarta-feira, enfim, superou outros quatro finalistas.

“É uma grande honra ganhar este prêmio. Mas quero agradecer a quem me deu a oportunidade de comandar um dos melhores clubes do mundo”, disse Ancelotti.