Gui, torcedor do Vasco, leva prêmio Fan Award do The Best

O pequeno torcedor do Vasco, Guilherme Gandra Moura, ou apenas Gui, foi agraciado pela Fifa nesta terça-feira (17) como vencedor do prêmio Fan Award do The Best, que premia o melhor torcedor do ano. Ele concorreu com o mexicano José Armando Gusman Mendoza (póstumo) e com o escocês Craig Ferguson.

A votação aberta para o público geral ocorreu através do site oficial da Fifa. Esta é a terceira vez que um brasileiro leva o prêmio: Silvia Grecco, torcedora do Palmeiras, venceu em 2019, enquanto Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Sport, venceu em 2020.