Fifa divulga finalistas do The Best com Vini Jr na lista e jogadores que atuam no Brasil

A Fifa divulgou na noite desta quinta-feira (28) os indicados ao The Best, seu prêmio para eleger os melhores do ano em 2024. O Brasil está representado em várias categorias, inclusive com atletas que atuam no nosso futebol.

Após perder a Bola de Ouro para Rodri, Vini Jr terá mais uma chance de ser coroado como melhor jogador entre os homens. Ele concorre junto com o meia espanhol, Lionel Messi, atual vencedor, Haaland, Kroos, Valverde, Bellingham, Carbajal, Wirtz e Yamal. Entre as mulheres, o Brasil não possui nenhuma indicada.