Pachuca vence nos pênaltis e enfrentará Real Madrid na final do Intercontinental

A equipe mexicana irá enfrentar o Real Madrid na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, em Lusail, no Catar

O Pachuca (MEX) eliminou o Al Ahly (EGI) nos pênaltis, com o placar de 6 a 5, após empate por 0 a 0, neste sábado, pela semifinal da Copa Intercontinental da Fifa, no Estádio 974, em Doha, no Catar.

Com o resultado, a equipe mexicana irá enfrentar o Real Madrid na grande final do torneio. A decisão está marcada para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, em Lusail, no Catar.