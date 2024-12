Textor destaca força mental do Botafogo: ‘Muito orgulhoso’

Dono da SAF do Glorioso comemora título da Libertadores pelo Mais Tradicional e comenta sobre possível título do Brasileirão

Dono da SAF do Botafogo, John Textor comemorou o título da Libertadores no estádio Monumental, em Buenos Aires. O norte-americano destacou a força mental do elenco e exaltou a postura do time após expulsão de Gregore com 40 segundos de jogo.

“Foi tão difícil ver aquele cartão vermelho, e só queríamos 11 contra 11. Eu estava bem atrás do gol, vi tudo acontecer quase em câmera lenta. O jogo desacelerou, tudo desacelerou. Foi elétrico. Foi um momento incrível até o último gol, do Júnior Santos, de todas as pessoas”, destacou.