Alexander Barboza, do Botafogo, ganha troféu inédito na final da Libertadores

Um dos destaques do Alvinegro na campanha, zagueiro também recebeu o troféu de jogador mais seguro da decisão / Crédito: Jogada 10

Dessa forma, o prêmio é para reconhecer “o jogador com atuação destacada em relação à segurança e confiança em momentos críticos do jogo, garantindo a estabilidade do resultado e contribuindo para o sucesso do time, independentemente da posição em campo”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alexander Barboza é um dos nomes na defesa do Alvinegro. Ao lado do zagueiro Bastos, a dupla fez boas atuações defensivas na campanha. No entanto, como o angolano se lesionou, na decisão o uruguaio atuou ao lado de Adryelson. Independente da dupla, Barboza segue sendo um dos destaques na posição.