Muito mais do que o título da Libertadores da América

Conquista é o reencontro de um clube com a grandeza da sua história, com a paixão dos seus torcedores após longos anos de frustrações

A conquista da Copa Libertadores da América pelo Botafogo não é só um título. E está longe disso. É o reencontro de um clube com a grandeza da sua história, com a paixão dos seus torcedores. Por longos anos de frustrações, muitos tentaram diminuir o tamanho do Glorioso. Aqueles que insistem tolamente em achar que o futebol começou ontem.

O clube de General Severiano é protagonista na história do futebol brasileiro. Na verdade, a consagrada Amarelinha mundo afora deveria ter como marca o preto e o branco de Botafogo e Santos, os verdadeiros fundadores do prestígio do nosso futebol.