Com Milito e Guardiola, veja os 10 técnicos em pior fase no futebol mundial

Treinador do Atlético Mineiro tem a pior sequência do futebol mundial. Já técnico do clube inglês vive a pior fase da carreira

Gabriel Milito e Pep Guardiola estão entre os dez técnicos em pior fase no futebol mundial, de acordo com o levantamento do “Somos Fanáticos”. Foram consideradas as campanhas de todos os times da primeira divisão das dez principais ligas nacionais europeias e mais os campeonatos de elite do Brasil e da Argentina. Assim, foram identificados os treinadores que atravessam os maiores períodos sem vitória nesta temporada.

Técnico do Atlético Mineiro, Gabriel Milito vive a pior fase do futebol mundial, com o maior período de jogos sem vitórias na temporada. São 11 partidas sem vencer, o que inclui as duas derrotas na final da Copa do Brasil para o Flamengo e também o revés na decisão da Libertadores contra o Botafogo. Além disso, a sequência negativa no Campeonato Brasileiro, que empurrou o time para a 13ª colocação.