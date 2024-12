ʽPibe de barrioʼ, Almada valoriza título inédito do Botafogo

ʽMaior conquista da minha carreira depois da Copa do Mundoʼ, celebra o astro do Fuerte Apache

O Fuerte Apache é um conjunto habitacional localizado em Ciudadela, na cidade portenha. Carlos Tevez, ídolo de Boca Juniors e Corinthians, sempre foi o garoto-propaganda do bairro. Hoje, no entanto, a referência é Almada, inspiração para garotos que não usufruem das melhores condições de vida.

Figura-chave para o Botafogo alcançar a Glória Eterna, Almada meteu um chapéu pescador em homenagem ao Fuerte Apache após o Glorioso conquistar sua primeira Copa Libertadores, no último sábado (30), no Monumental de Núñez, depois de vencer o Atlético-MG por 3 a 1, em Buenos Aires . O gesto reforça que o meia sempre será um “pibe de barrio”, um garoto que não esqueceu suas origens humildes, mesmo com todo o glamour que uma taça da Libertadores nas mãos oferece.

“Quero mandar uma saudações ao pessoal do meu bairro. Pessoas que me escrevem e me apoiam muito. Digo aos meninos que sonhem. Um dia vão alcançar seus desejos”, disse Almada, após sagrar-se campeão continental pelo Botafogo.

Almada e mais uma Copa

Sobre a Libertadores, Almada, que não é de falar muito, destacou o desempenho do Botafogo a partir das oitavas de final. O meia argentino chegou ao Mais Tradicional, somente na fase de mata-mata final, como o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Quando o Alvinegro ro estava na fase de grupos e na etapa eliminatória do começo do torneio, o astro defendia o Atlanta United, dos Estados Unidos.

“Fomos os melhores da Copa. Nenhum rival nos superou. Na final, com um jogador a menos, fizemos uma partida inteligente com uma amostra do nosso caráter. Merecíamos este título”, argumentou.

Por fim, Almada parou para refletir o peso que um título de Libertadores terá para sua carreira. O camisa 23 do Fogão já havia conquistado uma Copa do Mundo, em 2022, pela Argentina, no Qatar.