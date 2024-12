Sorteio do Mundial de Clubes 2025 ao vivo: como assistir online

Hoje, quinta-feira, 5, o sorteio do Mundial de Clubes 2025 definirá os grupos do torneio, com 32 equipes e formato inspirado na Copa do Mundo

Organizado pela Fifa, o torneio contará com 32 equipes no formato recém-expandido, semelhante ao modelo tradicional da Copa do Mundo de seleções.

Embora o sorteio desta quinta-feira represente um avanço importante para a realização do novo torneio, o formato reformulado da Copa do Mundo de Clubes já gera controvérsias. A competição será realizada nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Cada confederação recebeu um número específico de vagas, definido com base em sua força competitiva:



Europa (Uefa) : 12 vagas



: 12 vagas América do Sul (Conmebol) : 6 vagas



: 6 vagas Ásia (AFC) : 4 vagas



: 4 vagas África (CAF) : 4 vagas



: 4 vagas América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) : 4 vagas



: 4 vagas Oceania (OFC) : 1 vaga



: 1 vaga País anfitrião: 1 vaga

No caso da Uefa, os 12 times classificados foram definidos com base no desempenho nas últimas quatro edições da Champions League. Os campeões se classificam automaticamente, enquanto as demais vagas são preenchidas pelos clubes com melhor desempenho no período.

As mesmas regras se aplicam à América do Sul, com os últimos quatro vencedores da Copa Libertadores garantidos, além de mais duas vagas destinadas aos times com melhor desempenho na competição.