Mundial de Clubes: Diego Ribas chega aos EUA para representar o Flamengo em sorteio

Capitão da segunda maior geração da história do Rubro-Negro, o ex-camisa 10 da Gávea embarcou para Miami na noite de terça-feira (3) / Crédito: Jogada 10

O Flamengo já conta com representantes nos Estados Unidos para o sorteio do Super Mundial de Clubes de 2025. O presidente Rodolfo Landim e o ex-camisa 10 da Gávea, Diego Ribas, embarcaram na noite de terça-feira (3) para Miami e ficam por lá até a realização do evento, marcado para tarde desta quinta-feira (5). “Expectativa grande, mas estamos falando de um elenco muito experiente. Então o que prevalece neste tipo de situação é o privilégio e a gratidão de enfrentar as melhores equipes do mundo representando o Flamengo. O frio na barriga faz parte, tem que fazer, mas estamos falando de uma equipe que consegue controlar isso e transformar em motivação”, disse Diego Ribas antes de embarcar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O sorteio das chaves da Copa do Mundo de Clubes de 2025 acontecerá a partir das 15h (de Brasília) desta quinta-feira (5), em Miami. O Flamengo figura como time melhor ranqueado da América do Sul e, por isso, está no pote 1. Os outros cabeças de chave são: River Plate, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Palmeiras e Fluminense.

Rodolfo Landim Presidente do Flamengo até o fim do ano, Rodolfo Landim também representará o clube no sorteio ao lado de Diego Ribas. O mandatário valorizou o trabalho realizado no decorrer de suas gestões – que resultaram no Rubro-Negro como cabeça de chave. “Primeira vez que vamos ter realmente um Mundial de Clubes no formato do Mundial de Seleções. Ter o Flamengo selecionado e no pote 1 como primeiro ranqueado da América do Sul é muito legal. Demonstra o forte trabalho feito aos longo dos últimos anos”, e completou: “Mas vai ser difícil independentemente de qualquer coisa. Nenhum time está classificado para o Mundial sem se apresentar um grande time. Além disso, temos que ver o momento que a equipe esteja atravessando. Mas esperamos estar voando. Primeira vez que jogaremos um torneio internacional em meio de temporada e isso é positivo”, disse Landim.