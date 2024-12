Palmeiras escolhe ídolo que será o representante em sorteio e embaixador no Super Mundial de Clubes

Ex-zagueiro Cléber, o Clebão, estará no evento em Miami ao lado do diretor jurídico e de negócios Leonardo Holanda; presidente Leila aborta ida

“Agradeço à presidente Leila Pereira pelo convite. Afinal, isso me deixou extremamente feliz. Um orgulho enorme, portanto, poder representar o Palmeiras em um evento de tamanha importância”, declarou ele, que hoje reside com a família em Orlando, na Flórida.

O ex-zagueiro Cléber, o Clebão, será o representante do Palmeiras como “lenda” no sorteio do Super Mundial de Clubes da Fifa, na próxima quinta-feira (5), em Miami. O clube definiu o ex-jogador como o ídolo que representará o time no evento a ser realizado nos Estados Unidos. Ao lado dele, estará o diretor jurídico e de negócios Leonardo Holanda.

Clebão será, ainda, um dos “embaixadores” do clube brasileiro no decorrer da competição da Fifa. Assim, ele participará de ativações com torcedores alviverdes que moram nos EUA ou que seguirão viagem para o país a fim de acompanhar os jogos da equipe palestrina.

Com uma carreira super vitoriosa pelo Verdão, ele acumula conquistas. A saber, a Libertadores-1999, a Copa Mercosul-1998, os Brasileiros de 1993 e 1994, a Copa do Brasil-1998 e os Paulistas de 1994 e 1996). Sua geração, afinal, marcou a “era Parmalat” no clube.

Leila volta atrás e opta por ficar no Brasil

Em sete temporadas no clube, o defensor vestiu a camisa palmeirense em 375 jogos e anotou 21 gols, incluindo o que assegurou o título do Paulistão-1996 frente ao Santos, no Estádio Palestra Italia. Foram, ainda, 15 partidas defendendo a Seleção Brasileira.

Leila Pereira, a presidente alviverde, chegou a pensar em marcar presença no sorteio do Super Mundial. Contudo, em razão do momento decisivo da equipe de Abel Ferreira na temporada, ainda com chances de título do Brasileirão, optou por ficar no Brasil. Nesta quarta-feira, aliás, ela acompanhará no Mineirão o jogo contra o Cruzeiro, pela 37ª e penúltima rodada.