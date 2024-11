Clubes mexicanos vivem impasse para o Mundial de Clubes 2025

O ponto que impede os dois clubes mexicanos de disputarem o Mundial é de caráter burocrático. Ambos pertencem ao mesmo conglomerado esportivo, gerenciado pelo empresário Jesús Martínez Patiño. O proprietário do Grupo Pachuca, além dos clubes citados, possui uma rede com outras entidades no país (Mineros de Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala), mas não fica restrito a isso. O alcance de Patiño chega ao futebol sul-americano, já que detêm o controle acionário também do Talleres, na Argentina, e do Everton, no Chile.

Por uma questão de regulamento, o quadro de participantes do Mundial de Clubes 2025 vai sofrer uma alteração. Isso porque, inicialmente qualificados para a competição, León e Pachuca não vão poder participar juntos do torneio que irá ocorrer nos Estados Unidos.

Nesta semana, a Fifa divulgou o conjunto de regras para o torneio que deve ocorrer entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. E um dos pontos é, justamente, a proibição de dois clubes do mesmo conglomerado esportivo participarem do torneio. Assim, a entidade que rege o futebol no planeta fez contato com a alta cúpula do Grupo Pachuca onde solicita a escolha de León ou Pachuca para disputar a competição.

Com esse cenário, inegavelmente, uma vaga adicional vai se abrir para a participação de outra equipe. Porém, não há maiores informações (tanto oficialmente como nos bastidores) de como a Fifa pretende preencher essa lacuna.

Relembre o novo formato

O novo Mundial de Clubes está programado para ocorrer com 32 participantes, mudando o anterior formato onde apenas campeões continentais e o campeão nacional do país sede se qualificava. Agora, o sistema de disputa é idêntico ao das recentes edições da Copa do Mundo: oito grupos com quatro integrantes cada, disputa em turno único e classificação dos dois primeiros colocados de cada chave para as oitavas de final. A partir daí, jogos únicos até a decisão para determinar o campeão. A diferença fica por conta de que não está prevista a disputa do terceiro lugar.