Dados básicos do novo Mundial de Clubes da Fifa

Abaixo, alguns dados básicos da primeira edição do torneio com seu novo formato, que será disputada de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

As 32 equipes que vão participar do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 conhecerão nesta quinta-feira (5) seus adversários na fase de grupos em um sorteio que será realizado em Miami.

O conceito de um torneio que para definir o melhor clube do mundo existe há mais de meio século. A Copa Intercontinental, que colocava frente a frente o campeão europeu e o campeão sul-americano, foi considerada como o campeonato mundial de clubes de fato após sua edição inaugural, em 1960, quando o Real Madrid de Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás derrotou o Peñarol do Uruguai em jogos de ida e volta.

Em 2000, a Fifa lançou seu Mundial de Clubes, torneio com oito equipes disputado no Brasil e conquistado pelo Corinthians no Maracanã.

Nas últimas edições foi usado um formato com sete times que em 2025 será ampliado para 32, sendo o maior torneio mundial de clubes na história do futebol.