Mais de 40 horas: ESPN define cobertura especial da final da Libertadores

Emissora levou mais de 30 profissionais para cobertura in loco da decisão entre Atlético-MG e Botafogo, no próximo sábado (30), às 17h

A ESPN está trabalhando ativamente na cobertura da final da Libertadores da América desde a última quarta-feira, 27 de novembro, e promete mais de 40 horas de conteúdo in loco. Nesta sexta-feira (29), por exemplo, a emissora exibirá uma edição especial do programa ‘Linha de Passe’ com apresentadores e comentaristas diretamente de Buenos Aires. A decisão está marcada para as 17h deste sábado, 30 de novembro, entre Atlético-MG e Botafogo.

Os apresentadores William Tavares e Mariana Spinelli estão comandando os conteúdos em solo argentino desde quarta-feira (27). A dupla tem feito participações acompanhada dos comentaristas Pedro Ivo Almeida, Leo Bertozzi e Rafael Marques. A equipe de transmissão da decisão também fará cobertura completa diretamente do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.