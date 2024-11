Gabriel Milito, da corda bamba à final da Libertadores

Revoltados, os torcedores do Atlético-MG chegaram a pedir sua cabeça após uma série de derrotas vergonhosas. Mas o técnico argentino Gabriel Milito ganhou vida nova ao levar o 'Galo' à final da Copa Libertadores de 2024. No momento em que as críticas aumentavam, na metade da temporada, Milito manteve a cabeça fria e a serenidade que o fizeram se destacar quando era zagueiro do Barcelona e da seleção argentina.

Com marcação em seu próprio campo, sem abrir mão dos contra-ataques e sem a obsessão pela bola, o Atlético chegou a duas finais na temporada. Além da Libertadores, troféu que já levantou em 2013, o time mineiro chegou à decisão da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Flamengo no início do mês. "Quando começamos o nosso trabalho, jogávamos dessa maneira e tivemos resultado. Quando perdemos muitos jogadores, tivemos resultados negativos. Agora é preciso jogar à nossa maneira", disse Milito em setembro.

- "Fase complicada" - O bom desempenho nas copas foi ofuscado pela irregularidade do 'Galo' no Campeonato Brasileiro, apesar do forte elenco com nomes Hulk e Paulinho. Faltando duas rodadas para o final do Brasileirão, o time ocupa a 10ª posição, que dá vaga na Copa Sul-Americana de 2025, e vem de oito jogos sem vencer (quatro derrotas e quatro empates).

Caso não vença a final contra o Botafogo em Buenos Aires, o Atlético ficará fora da próxima Libertadores e perderá a oportunidade de disputar o super Mundial de Clubes de 2025. Amigo de Lionel Messi e irmão do ex-atacante Diego Milito, o treinador argentino encara as crises com muita autocrítica. "Estamos jogando abaixo da nossa capacidade. É uma fase complicada", reconheceu Gabriel Milito. "É difícil encontrar uma explicação, mas temos que melhorar".

O mau momento antes da final continental voltou a esquentar o ambiente contra o argentino, que chegou ao Atlético em março, no lugar de Luiz Felipe Scolari. - Altos e baixos - Menos de 15 dias depois de assumir a equipe, levantou seu primeiro troféu como treinador ao conquistar o Campeonato Mineiro com vitória sobre o arquirrival Cruzeiro na final.