Brasil x Uruguai: saiba como assistir ao jogo de forma gratuita

Jogo do Eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai acontece hoje, terça (19/11), e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e online

Brasil e Uruguai se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de novembro (19/11). O confronto é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h45min (horário de Brasília).

A transmissão de Brasil contra o Uruguai será de forma multiplataforma, ou seja, por diversos meios. A partida da competição terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e no Sportv, na TV fechada.

A seleção brasileira havia passado pela última data Fifa com bastante segurança. As duas vitórias contra Chile e Peru retomaram a confiança do torcedor. Porém, o empate por 1 a 1 contra a Venezuela , fora de casa, fez com que algumas críticas ao estilo de jogo fossem retomadas.

Em assinatura em conjunto, também estará disponível sua visualização via Globoplay, no streaming.

No empate, apesar de ter saído na frente do placar com um gol de falta de Raphinha, o gol de empate marcado por Segovia e o pênalti perdido por Vinícius Júnior acenderam o sinal de alerta novamente.

Agora, para o confronto desta terça-feira, 19, mudanças são esperadas na lateral esquerda devido à contusão de Guilherme Arana e à suspensão de Vanderlan. Para ocupar as vagas, foram convocados Alex Telles e Dodô.

Os uruguaios vivem momentos distintos dentro e fora de campo. É público que os jogadores não se dão bem com o técnico Marcelo Bielsa. Porém, atualmente, ocupam a segunda colocação e vêm de uma vitória decisiva contra a Colômbia por 3 a 2, com um gol no último minuto.