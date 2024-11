Aposta de Marcela Bielsa brilha, e Uruguai derrota a Colômbia em grande jogo

No seu primeiro jogo pela seleção Celeste, Aguirre deixa sua marca em partida sensacional pelas Eliminatórias, no Estádio Centenário Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (15), o Uruguai voltou a vencer após quatro jogos e derrotou a Colômbia por 3 a 2, em um grande jogo, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa. O destaque ficou por conta do atacante Aguirre, que marcou um belo gol em sua estreia pela Celeste, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Aliás, a Colômbia abriu o placar no primeiro tempo com uma linda cobrança de falta do meia Quintero. No entanto, no segundo tempo, a Celeste empatou com um gol contra de Davinson Sánchez e, dois minutos depois, Aguirre chutou sem chances para o goleiro Vargas, virando o placar para 2 a 1 a favor dos donos da casa. Nos acréscimos, o jogo foi uma loucura. A equipe colombiana chegou a empatar com um gol de Andrés Gómez e, quando tudo parecia se encaminhar para o empate, Ugarte, que entrou durante a partida, fez o terceiro gol da Celeste: 3 a 2. Um jogo sensacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o time comandado por Marcelo Bielsa chegou a 19 pontos, a mesma pontuação da Colômbia. As seleções ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posição.

Quintero em dia de James Rodríguez pela Colômbia Na etapa inicial, o jogo foi bastante equilibrado. Aliás, pressionado por resultados e sem marcar gols há mais de três rodadas, o Uruguai foi para cima, mas não conseguiu criar uma grande chance para abrir o marcador. No entanto, a Colômbia, mesmo sem James Rodríguez entre os titulares, viu a estrela de Quintero brilhar, com ele marcando um belo gol de falta, que contou com a contribuição sonora de Rochet, goleiro uruguaio e do Internacional. Virada Celeste no segundo tempo e brilha a aposta de Marcelo Bielsa Contudo, no segundo tempo, o Uruguai voltou mais atento no ataque, pressionando a Colômbia em seu campo de defesa. Assim, em um cruzamento de Saracchi, o defensor colombiano Davinson Sánchez tentou cortar e acabou jogando contra o próprio gol: 1 a 1. A virada não demorou muito. Em uma linda troca de passes, Aguirre, a aposta de Bielsa, recebeu na grande área e chutou sem chances para Vargas: 2 a 1 para a Celeste. Porém, quando o jogo parecia acabar em 2 a 1, a Colômbia chegou ao empate com Andrés Gómez, no minuto 50. Assim que a bola rolou, o time uruguaio foi para o ataque e Ugarte fez o 3 a 2 Próximos passos das seleções