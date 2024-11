Dorival confirma escalação com retorno de Vini Jr e manutenção de Gerson

Treinador vai repetir formação que venceu o Peru no último compromisso com volante do Flamengo no lugar de Paquetá e volta de atacante do Real

O técnico Dorival Júnior confirmou, em coletiva nesta quarta-feira (13), o time que vai começar o duelo contra a Venezuela . As seleções se enfrentam nesta quinta-feira (14), em Maturín, pelas Eliminatórias da Copa. O treinador deve repetir o time que venceu o Peru no último confronto do Brasil.

“Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo. Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades”, completou o treinador.

Aliás, outra alteração que chamou a atenção foi a manutenção de Gerson. O volante segue no time no lugar de Paquetá, que não vive boa fase.

“Ninguém deixa de ser titular, é uma seleção, preciso dos 11 e acredito que ninguém ignora o momento do Gerson, um dos principais jogadores em um período considerável. Tenho confiança no Paquetá, e na partida anterior, a sua saída e a do Gerson nos deram mais mobilidade. Não por culpa do Paquetá, mas ele pode entrar e ser um fator decisivo, não ocupando a função do Gerson, mas com características que podem se encaixar em outras posições”, disse Dorival.