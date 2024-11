Marquinhos espera Neymar em forma: ‘Onde ele estiver jogando’

Marqunhos, que foi companheiro de Ney no PSG, disse que o mais importante é que o astro recuperar o seu condicionamento após um anos inativo por lesão. Afinal, com a saúde boa, será importante para o clube que vier a defender. E. claro, para a Seleção do Brasil:

Neste domingo, 17/11, em Salvador, diurante a coletiva da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos, um dos mais experientes da Seleção e em seu terceiro ciclo de Copa com os Canarinhos, repondeu sobre Neymar, que nas últimas horas foi o assunto no Brasil por causa das informações sobre possível volta ao Santos.

“Ney, estando feliz e com a saúde bem, impactará e voltará 100% devido a sua capacidade que tem e ao jogador que é. Que ele esteja bem onde estiver atuando — seja no Santos, na Arábia, na Europa. O que precisa reencontrar seu nível de jogo, pois a recuperação física é fundamental. Voltando, as portas da Seleção estarão abertas. Ele fez muito. E não temho dúvidas do que ele ainda é capaz de fazer”.