Brasil conta com desempenho positivo como mandante contra o Uruguai

Depois disso, as seleções se enfrentaram oito vezes sob mando brasileiro, com cinco triunfos da Seleção e três empates. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior mantém pés no chão contra a Celeste.

“Tenho repetido que as seleções sul-americanas têm crescido bastante ultimamente. Com o Uruguai não é diferente. É uma equipe com muito dinamismo, com marcação forte em todos os setores e com jogadores de bastante qualidade técnica, espalhados por vários clubes do mundo”, disse, em entrevista coletiva na tarde dessa segunda (18) na capital baiana.

