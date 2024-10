Vinicius Júnior é cortado da seleção por lesão; Dorival chama Andreas Pereira

Atacante do Real Madrid deixou estádio com ombro imobilizado, no último sábado, 5, e foi cotado da convocação para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior foi obrigado a fazer mais uma alteração na lista de convocados da seleção brasileira para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desta vez, Andreas Pereira, do Fulham-ING, foi chamado no lugar de Vinicius Junior.

O motivo da troca é físico. Vinicius Junior sofreu uma lesão cervical na vitória do Real Madrid, no último sábado, 5, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. Ele deixou o estádio com o ombro imobilizado.