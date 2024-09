Dorival justifica trio de novidades na seleção e vê posições em aberto

Técnico Dorival Júnior em convocação da seleção brasileira na sede da CBF Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O técnico Dorival Júnior justificou a convocação das três principais novidades da seleção brasileira para os próximos jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Peru: Igor Jesus, Abner e Vanderson. Os três integram a lista anunciada pelo treinador nesta sexta-feira, 27. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon, vêm para reforçar as laterais do Brasil. Já Igor Jesus, um dos destaques do Botafogo, tentará solucionar o problema da equipe no comando de ataque.

Dorival afirmou que vem observando Vanderson desde o início da carreira do jogador de 23 anos. Por sua vez, Abner já foi comandado pelo treinador no Athletico-PR. O comandante falou sobre as características de ambos. "O Vanderson é um garoto que eu acompanho desde o seu início, em Rio Preto, quando foi para o Grêmio já com uma carreira direcionada e na expectativa de um crescimento. É o que vem acontecendo. Acredito que ele tem evoluído muito, é um jogador com ataque muito forte e foi isso que chamou atenção da maioria dos clubes. Teve uma oportunidade bem cedo, saiu do país, vem mantendo consistência, apresentando jogos com boas qualidades e fazendo acreditar que pode vir a ser um jogador que ocupe uma função importante dentro da equipe", relatou o treinador. "Até porque pensamos nessa condição de termos jogadores com características diferentes. Danilo, mais defensivo, até pelo momento que vem tendo, e Vanderson com mais liberdade. Já tivemos aqui William e Yan Couto, que foram bem. Estamos no processo de conhecer mais eles. Aqueles que já passaram poderão voltar a qualquer instante, e os que estão, que aproveitem da melhor forma as oportunidades", explicou.

"O Abner foi atleta nosso, há alguns anos, no Athletico-PR. Subiu, teve um momento especial na carreira, uma evolução muito grande. Foi pautado em um crescimento, equilíbrio entre ataque e defesa. Um jogador que vem chamando atenção e fazendo boas apresentações", acrescentou. Já Igor Jesus foi definido por Dorival como um jogador "muito interessante". Pesou a favor do atacante do Botafogo a lesão de três atletas da posição: Pedro, João Pedro e Richarlison.

"Com relação ao Igor, já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos, chamava muita atenção jogando pelo Coritiba. Jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como os outros dois. No retorno, todos estão vendo a capacidade e qualidade desse jogador. Perdemos Pedro, Richarlison, João Pedro, jogadores da mesma função. Necessariamente, isso fez ampliar o leque de opções, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, sendo um dos destaques da equipe líder nesse instante", comentou. Atacante Igor Jesus no jogo São Paulo x Botafogo, no Morumbis, pela Copa Libertadores 2024 Crédito: Vitor Silva/Botafogo Posições em disputa na seleção brasileira As três novidades, curiosamente, ocupam os setores que mais têm sofrido alteração de nomes na seleção: laterais e o comando de ataque. Dorival ainda vê a equipe com posições em aberto e crê que, com sequência, o time irá encontrar alternativas para apresentar um futebol melhor.

"Prefiro sempre dizer que temos algumas posições em aberto. Não estou falando do macro, do equilíbrio, essa é uma obrigação nossa. Estou falando em termos de posições. Estamos com algumas em aberto, tendo dificuldades em outras. Esses três atacantes que lesionaram em momentos de convocações, aconteceu com o Richarlison desde a primeira convocação. Aconteceu com o João Pedro agora e com o próprio Pedro. É uma pena", lamentou o treinador. "Estamos buscando uma repetição dos nomes para encontrar uma regularidade que todos queremos. Fazer com que, em uma sequência, esses mesmos jogadores possam encontrar isso. Estamos pensando em uma alteração posicional ou da própria estrutura, isso é debatido quase que diariamente dentro da CBF. Esse é o nosso verdadeiro trabalho, trocar ideias do que estamos observando. Acho que esse processo vem melhorando, vem amadurecendo. É questão de tempo. Não que esteja pedindo esse tempo, eu também quero resultados imediatos. Esses processos demandam um pouco mais, espero que rapidamente nós possamos encontrar um caminho para passar uma confiança maior ao nosso torcedor", afirmou Dorival Júnior. Jogos do Brasil nas Eliminatórias O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro (uma quinta-feira), no Estádio Nacional de Santiago. A partida irá ocorrer às 21 horas (de Brasília).