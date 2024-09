Dorival vê "expectativa excessiva" sobre Vinicius Júnior na seleção brasileira

Atacante Vinicius Júnior comemora gol no jogo Paraguai x Brasil, no Allegiant Stadium, pela Copa América 2024 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Logo após anunciar a convocação da seleção brasileira para as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatória, na última sexta-feira, 27, o técnico Dorival Júnior falou sobre o momento de Vinicius Júnior na Amarelinha. O treinador foi questionado dos motivos pelos quais o atacante do Real Madrid não tem conseguido desempenhar na seleção da mesma maneira que atua em seu clube. Dorival admitiu que o jogador não está no seu melhor nível com a camisa do Brasil, mas pediu paciência e fez um alerta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O comandante crê que existe uma expectativa "excessiva" em cima do atleta, que, na visão de Dorival, ainda é apenas um "garoto". O atacante de 24 anos, apesar de irregular na seleção, é um dos destaques do Real Madrid e um dos principais candidatos ao prêmio de melhor do mundo da última temporada.

"De um modo geral, é um trabalho de todos nós. Primeiro por gerar uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada de entregar resultados a todo momento. Acompanhamos todo o processo envolvendo o Neymar, vimos que não seria um caminho saudável. Primeiro de gerar uma expectativa excessiva e depois de nós mesmos termos uma frustração em cima do que esperávamos. Acho que temos que dar continuidade ao Vini, como a qualquer outro atleta", avaliou o comandante. "Dentro de uma equipe, sempre entendi que as responsabilidades precisam ser divididas. Desde o presidente até o último funcionário, temos que ter nossas obrigações e cobranças por cada função, mas tudo isso pautado em cima de um equilíbrio, que gere um ambiente saudável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Acredito que nós precisamos ter tranquilidade para aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural a preocupação", analisou o treinador.

"Nunca pedi para termos uma equipe engessada, posicional. Sempre dei liberdade para que o atleta tenha funções e possa executar tudo aquilo que imagina, desde que se responsabilize por cada condição. Que não abra mão de ser coletivo, mas que possa usar sua individualidade em momentos oportunos. Todos estamos esperando mais não só do Vini, mas também do Dorival, do Rodrigo Caetano, um pouco mais de cada atleta e membro da comissão. Aí sim teremos uma equipe forte, e as individualidades farão diferença", acrescentou. Rodrygo em alta na seleção Outro jogador que nutre enorme expectativa dos brasileiros é Rodrygo, também do Real Madrid. Ao contrário do seu companheiro de clube, o atacante tem apresentado um rendimento mais consistente pela Seleção, apesar de algumas oscilações. Atacante Rodrygo no jogo Paraguai x Brasil, no Allegiant Stadium, pela Copa América 2024 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF