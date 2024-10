Pequeno Gui faz pedido inusitado a Hulk. Saiba mais

O pequeno Gui, torcedor-símbolo do Vasco, surpreendeu o atacante Hulk com um pedido especial. Na noite de quarta-feira (2), ele esteve na Arena MRV e assistiu à derrota do seu time do coração, o Cruz-Maltino, por 2 a 1, contra o Atlético, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Após o jogo, Gui encontrou Hulk e o abraçou, aproveitando a oportunidade para fazer seu pedido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vai com calma com o Vasco. Vocês estão na Libertadores. Podem ganhar a Libertadores, e a gente a Copa do Brasil”, disse o garoto ao atacante.