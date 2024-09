Atlético-MG x São Paulo: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil 2024 entre Atlético-MG e São Paulo é nesta quinta, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Prime Vídeo (steaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 12 de setembro (12/09), na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h45 (horário de Brasília).

Na partida decisiva pelas quartas de final, São Paulo e Atlético-MG vão se enfrentar após o jogo a equipe mineira vencer o primeiro por 1 a 0 no Morumbi. Agora, o Galo precisa apenas de um empate na Arena MRV para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

As duas equipes tiveram jogadores que foram eliminados durante a partida FIFA. O Atlético-MG contou com Arana, Júnior Alonso, que enfrentaram no Defensores del Chaco, além de Vargas e Alan Franco.

Já o Tricolor teve Lucas, Bobadilla e Ferraresi. Além de estarem no Brasileirão e na Copa do Brasil, as duas equipes também continuam na disputa da Copa Libertadores.