Zagueiro do Grêmio recebe multa após expulsão contra o Atlético-MG

Gustavo Martins deixou o Imortal com dez jogadores após errar um domínio e fazer falta em Deyverson. Galo venceu por 3 a 2, na Arena Crédito: Jogada 10

A expulsão de Gustavo Martins ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG não vai passar impune no Grêmio. Apesar do pedido de desculpas após a partida, o zagueiro será multado pelo técnico Renato Gaúcho. O lance ocorreu quando o placar ainda estava 0 a 0. Gustavo Martins errou um domínio no meio de campo, perdeu a bola para Deyverson e puxou o atacante do Galo pelo braço. O árbitro interpretou que era lance claro de gol e deu vermelho direto para o gremista.

“Queria me desculpar com meus companheiros, com a minha torcida também. Foi um erro. Achei meio injusta a expulsão, acho que cabia um amarelo. Mas foi decisão do árbitro, não voltou atrás. Só pedir desculpas pelo erro”, disse o defensor, ainda na zona mista da Arena. Apesar da inferioridade numérica, o Grêmio abriu 2 a 0 em cima do Atlético no primeiro tempo, com gols de Braithwaite e Cristaldo. Contudo, na etapa final, levou dois gols nos acréscimos e viu a vitória escapar pelos dedos. Renato ficou furioso com expulsão do zagueiro do Grêmio Na entrevista coletiva após o jogo, Renato Gaúcho deixou claro que o zagueiro seria multado. Ele citou, mais de uma vez, “erros infantis” que culminaram com a derrota na volta do Tricolor à Arena após mais de quatro meses.