Lucas Moura e Bobadilla reforçam o São Paulo contra o Atlético-MG

Dupla esteve com Brasil e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias, e viajou para Belo Horizonte para duelo decisivo pela Copa do Brasil

Na atividade final para o confronto decisivo, Zubeldía realizou um trabalho tático posicional e de bolas paradas no CT da Barra Funda. Outra parte do elenco ainda realizou um jogo em espaço reduzido.

A dupla está relacionada para enfrentar o Galo. Eles retornaram de Assunção e viajaram com a delegação para Belo Horizonte, palco do duelo. A tendência é que apenas o brasileiro seja titular, uma vez que atuou apenas 15 minutos na derrota para o Paraguai. Bobadilla, por sua vez, ficou todo o tempo em campo.

Ferraresi não viaja com o São Paulo

Lucas Moura chegou a São Paulo nas primeiras horas desta quarta-feira e se reapresentou no CT a tempo de ir ao aeroporto no ônibus com os companheiros. Por outro lado, Bobadilla encontrou a delegação em Guarulhos, onde desembarcou no início da tarde vindo de Assunção.

Contudo, outro selecionável do São Paulo está fora do confronto. Ferraresi, que esteve com a Venezuela nas Eliminatórias, tem volta prevista somente para esta quinta-feira. Assim, ele não irá para Belo Horizonte e será ausência contra o Atlético-MG. Ele receberá um descanso por conta dos jogos e viagens com sua seleção e deve estar apto para enfrentar o Cruzeiro, no próximo domingo, pelo Brasileirão.

Quem também está entre os relacionados é o lateral-direito Igor Vinícius, que passou um período fora das partidas do São Paulo realizando um processo de aprimoramento físico, após ser detectado um grande risco de lesão muscular. No entanto, ele ficará no banco, com Rafinha como titular.