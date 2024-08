Lucas admite frustração, mas vê duelo contra o Atlético-MG em aberto

São Paulo perdeu para o Galo no Morumbis e se complicou na Copa do Brasil. Camisa 7 acredita na classificação fora de casa

A derrota do São Paulo para o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, frustrou os planos da equipe. Isso porque o Tricolor almejava ir para Belo Horizonte com uma vantagem, mesmo sendo mínima. Mas aconteceu justamente o contrário. Contudo, para Lucas Moura, ainda há esperanças de classificação.

O camisa 7, que perdeu a principal chance do São Paulo no jogo, lamentou todas as oportunidades desperdiçadas, mas ressaltou que a vaga ainda está aberta.