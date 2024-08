São Paulo x Atlético-MG: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 24 de agosto (24/08), o confronto é válido pela partida de ida da Copa do Brasil. A partida será disputada no MorumBis, em São Paulo (SP), às 21h30 (horário de Brasília).

São Paulo x Atlético-MG: partida de ida pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil está chegando em seus momentos decisivos. A partir desta quarta-feira, 28, começam os jogos das quartas de final. Como mandante, o São Paulo enfrentará o Atlético-MG no Morumbi.

O São Paulo vive um misto de emoções, especialmente após o zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU, sofrer uma arritmia no último jogo pela Libertadores. No confronto contra o Vitória, os jogadores do São Paulo entraram em campo com uma camisa em apoio ao jogador, e o time venceu a partida por 2 a 1.

Por outro lado, o Atlético-MG atravessa uma temporada inconsistente. Sem vencer no Brasileirão há mais de um mês, o clube garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o CRB.