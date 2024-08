Hulk é liberado e reforça o Atlético contra o São Paulo

O atacante Hulk está liberado para o duelo contra o Tricolor. O jogador havia sofrido uma lesão grave na panturrilha direita no final de julho, com previsão de retorno para setembro. No entanto, a dedicação de Hulk à recuperação permitiu seu retorno antecipado.

O Atlético concluiu o último treino e já partiu para enfrentar o São Paulo. A partida acontecerá nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Outras notícias importantes sobre a lista de relacionados incluem a presença de Alonso e Saravia. Ambos eram dúvidas para o jogo devido a problemas físicos: o zagueiro com um desconforto no joelho direito e o ala com uma pancada sofrida no confronto contra o Fluminense. No entanto, ambos foram incluídos na lista.

Atacante fora

O atacante Alisson, no entanto, não está na lista de relacionados. O clube informou, afinal, que ele sofreu uma lesão no músculo da coxa esquerda. É importante notar que Alisson é alvo de sondagens do Everton, da Inglaterra, e a janela de transferências encerra-se esta semana.

Veja a lista completa de relacionados

Goleiros: Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim

Defensores: Arana, Mariano, Saravia, Rubens, Alonso, Fuchs, Rabello, Battaglia, Lyanco

Meio-campo: Bernard, Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Scarpa

Atacantes: Alan Kardec, Cadu, Hulk, Palacios, Paulinho e Vargas.