Michel Araújo se emociona e pede fé de jogadores do São Paulo em caso Izquierdo

O zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo (coberto), recebe atendimento médico após desmaiar durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o São Paulo do Brasil e o Nacional do Uruguai no estádio MorumBIS em São Paulo, Brasil, em 22 de agosto de 2024. Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O uruguaio Michel Araújo vem sendo um dos jogadores mais abalados pela situação de seu compatriota, Juan Izquierdo, do Nacional-URU. Após o jogo contra o Vitória, no último domingo, ao saber da piora do quadro clínico do zagueiro, o meia do São Paulo pediu a fé de seus companheiros. No vídeo dos bastidores divulgado pela SPFC play, Michel Araújo aparece bastante emocionado em uma roda com o grupo de jogadores de São Paulo, que também se mostraram sentidos. Antes, o meia já havia sido consolado pelo capitão Rafinha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Um minutinho, pedindo suas orações, suas forças e energia positiva. Ele [Juan Izquierdo] continua mal, continua ruim. Não temos muito o que fazer. Então, por favor, peço que cada um mande sua força e faça sua oração ao Juan, que ele está precisando", disse Michel.