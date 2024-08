São Paulo atinge marca positiva no MorumBis próximo à decisões

Tricolor chegou a dez jogos de invencibilidade em seu estádio, nas vésperas de abrir o duelo decisivo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil

O triunfo são-paulino neste domingo (25), diante do Vitória por 2 a 1, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro, elevou a moral da equipe para o restante da temporada. Afinal, o Tricolor chegou a dez jogos de invencibilidade dentro de casa. Justamente quando se aproxima de decisões importantes no ano.

Nesta sequência, o São Paulo soma nove vitórias e apenas um único empate. O Tricolor venceu Criciúma, Bahia, RB Bragantino, Grêmio, Goiás, Flamengo, Atlético-GO e Nacional-URU. A igualdade aconteceu contra o Botafogo, quando as equipes ficaram no 2 a 2, no Morumbis.