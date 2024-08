Ceará e Fortaleza lamentam morte de Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU

A noite desta terça-feira, 27, foi de luto para o futebol mundial. Por volta de 22 horas da noite, o Nacional, clube do Uruguai, divulgou uma nota confirmando a morte do zagueiro de 27 anos Juan Izquierdo, que estava hospitalizado desde a última quinta-feira, 22, quando São Paulo enfrentou o Nacional, no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

A comoção mexeu não só com jogadores e torcedores, mas também com os clubes ao redor do mundo. Ceará e Fortaleza foram alguns dos times que lamentaram a morte do defensor uruguaio em suas redes sociais.

“Nos solidarizamos com a dor de seus familiares, amigos, companheiros de equipe e torcedores do Nacional”, compartilhou o Alvinegro de Porangabuçu. “Estávamos esperançosos e em oração pela melhora do atleta que, infelizmente, não resistiu” escreveu Tricolor do Pici.