Força Aérea irá transportar o corpo de Juan Izquierdo ao Uruguai

Zagueiro Juan Izquierdo morreu nesta terça-feira (27) logo depois de ficar cinco dias internado no Hospital Albert Einstein

Nesta terça-feira (27), o Nacional confirmou a morte do zagueiro Juan Izquierdo. Aos 27 anos, ele sofreu um mal súbito no duelo contra o São Paulo na última quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Libertadores da América. Internado no Hospital Albert Einstein, o jogador não resistiu ao tratamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim que soube da morte do jogador, o Governo uruguaio entrou em ação para ajudar o Nacional e, principalmente a família de Izquierdo. Um avião da Força Aérea será responsável por fazer o translado do corpo ao Uruguai. Além disso, outro será destinado para o retorno dos familiares, de acordo com o jornal “El Observador”.