CBF reconhece erros de arbitragem e convoca reunião com clubes das Séries A e B do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu, nesta terça-feira, 21, uma nota reconhecendo os erros da arbitragem brasileira e convocou os presidentes de clubes da Série A e B para uma reunião com a comissão de arbitragem. O encontro deverá acontecer na próxima sexta-feira, 23, às 16 horas, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.



Em seu comunicado, a CBF esclareceu que recebeu inúmeras reclamações dos clubes devido aos erros de arbitragem apontados em jogos, tanto na Série A como Série B. "Temos constatado a cada rodada de jogos, em todas as séries do Campeonato Brasileiro, um significativo aumento de críticas à arbitragem de campo e ao desempenho do árbitro de vídeo (VAR), as quais em algumas ocasiões se mostram pertinentes", escreveu em nota.



Para tratar deste assunto, a entidade convocou, para sexta-feira, 23, uma reunião com a presença de todos os presidentes dos clubes das Séries A e B, do presidente da Comissão de Arbitragem (CA), Wilson Seneme, e do Gerente Técnico do VAR, Péricles Bassols.