Agora no Goiás, Mancini diz que conhecer elenco do Ceará dá "ligeira vantagem" em reencontro

Na visão de Mancini, o fato de ter passado pelo Vovô e ter participado da montagem de boa parte do elenco atual, pode ser um trunfo na partida. "O fato de eu conhecer o elenco, ter ajudado na montagem, me dá uma ligeira vantagem para a estratégia.

Diante do Goiás, o Ceará irá reencontrar um velho conhecido: Vagner Mancini . Treinador da equipe no início da temporada, quando o clube se consagrou campeão cearense , o técnico, agora, comanda o Esmeraldino, rival alvinegro nesta segunda-feira, 12, às 21 horas, pela 20ª rodada da Série B.

"Não quer dizer que vamos vencer. Todo jogo tem sua história, cada minuto é importante", completou o treinador, que após ser demitido do Alvinegro de Porangabuçu, ainda passou pelo Atlético-GO, antes chegar ao Verdão.

À frente do escrete goiano, Mancini tem apenas um jogo, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, realizado na última quinta-feira, 8. O duelo terminou 0 a 0 e o Goiás foi eliminado do torneio depois de ter sido derrotado na ida pelo placar de 2 a 0,

Problemas para Mancini

O ex-comandante do Vovô terá problemas para montagem do time que entrará em campo nesta segunda-feira. Ao todo, são três desfalques: Juninho, Edson Felipe e Paulo Baya. Todos esses estão entregues ao departamento médico.